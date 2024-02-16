Алексей Панин* отреагировал на новость о своём аресте в Москве: "Лежу, никого не трогаю"

Заспанный актёр Алексей Панин* прокомментировал сообщение о том, что его арестовали в Москве.
Звезда фильма "Жмурки" записал видео из постели.
"Лежу, никого не трогаю, а оказывается в Москве меня уже арестовали", — сказал Панин*, зевая.
Артист процитировал стихи Александра Пушкина "Узник": "Сижу за решёткой в темнице сырой".
"Страна непуганных идиотов. Статья от пяти до семи лет", — сказал Панин, которого обвинили в публичных призывах к терроризму.
Ранее актёр Станислав Садальский отметил, что такими темпами всех злодеев заочно преловят.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...