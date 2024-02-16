Алексей Панин* отреагировал на новость о своём аресте в Москве: "Лежу, никого не трогаю"

Алексея Панина* удивило известие о его аресте в России

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заспанный актёр Алексей Панин* прокомментировал сообщение о том, что его арестовали в Москве.

Фото: Телеграм-канал Панина

Звезда фильма "Жмурки" записал видео из постели.

"Лежу, никого не трогаю, а оказывается в Москве меня уже арестовали", — сказал Панин*, зевая.

Артист процитировал стихи Александра Пушкина "Узник": "Сижу за решёткой в темнице сырой".

"Страна непуганных идиотов. Статья от пяти до семи лет", — сказал Панин, которого обвинили в публичных призывах к терроризму.

Ранее актёр Станислав Садальский отметил, что такими темпами всех злодеев заочно преловят.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом