Лера Кудрявцева прикована к кровати после тяжелой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию после серьезной травмы, полученной во время съемок танцевального номера.
Сломанная нога и разрыв передней крестообразной связки привели к необходимости хирургического вмешательства.
Сейчас Лера находится в больнице, ей строго запрещено вставать. По словам телеведущей, предстоит долгое восстановление, которое включает в себя операцию по восстановлению крестов.
Ранее сообщалось, что сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что набрала вес.
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