Лера Кудрявцева прикована к кровати после тяжелой операции

Лера Кудрявцева восстанавливается после перелома ноги

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла тяжелую операцию после серьезной травмы, полученной во время съемок танцевального номера.

Фото: личный аккаунт инстаграм Леры Кудрявцевой

Сломанная нога и разрыв передней крестообразной связки привели к необходимости хирургического вмешательства.

Сейчас Лера находится в больнице, ей строго запрещено вставать. По словам телеведущей, предстоит долгое восстановление, которое включает в себя операцию по восстановлению крестов.

Ранее сообщалось, что сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что набрала вес.