Готовящаяся к операции Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес

Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что набрала вес

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая лежит в больнице перед операцией, призвала своих друзей не кормить её сладостями.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Кудрявцева рассказала, что навещают её с тортами, пирожными и другими кондитерскими изделиями. Она объяснила, что после перелома ноги мало двигается и почти не тратит калории. При этом её соблазняет лежащий в холодитльнике шоколадный торт.

"Щёки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а …. (пятая точка) колыхается как у Женуарии из сериала "рабыня Изаура", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Телеведущая рассказала, что проведение операции запланировано на этой неделе.