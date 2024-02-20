Готовящаяся к операции Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая лежит в больнице перед операцией, призвала своих друзей не кормить её сладостями.
Кудрявцева рассказала, что навещают её с тортами, пирожными и другими кондитерскими изделиями. Она объяснила, что после перелома ноги мало двигается и почти не тратит калории. При этом её соблазняет лежащий в холодитльнике шоколадный торт.
"Щёки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а …. (пятая точка) колыхается как у Женуарии из сериала "рабыня Изаура", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Телеведущая рассказала, что проведение операции запланировано на этой неделе.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.