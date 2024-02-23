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Ирина Дубцова ответила тем, кто считает её толстой: "Я ношу размер "М"!

Ирину Дубцову возмутило то, что её называют толстой

0:45
Шоу-бизнес

Финалистка "Фабрики звезд" Ирина Дубцова объяснила, что она только кажется крупной из-за того, что камеры имеют свойство увеличивать объекты.

Ирину Дубцову возмутило то, что её называют толстой
Фото: ВК-аккаунт Иринв Дубцовой

Автор и исполнительница хита "Я к нему поднимусь в небо" в интервью Лауре Джугелия отметила, что в жизни выглядит гораздо миниатюрнее, чем на фото и видео.

"Я ношу размер "М"! Даже когда у меня были проблемы со здоровьем, максимум я носила "L", потому что у меня плечи широкие", — рассказала звезда.

Дубцова призналась, что у неё были проблемы со здоровьем. Она страдала нарушениями работы щитовидной железы. Гормональные препараты существенно повлияли на её вес.

Ранее певица Бьянка рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограмм.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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