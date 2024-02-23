Ирина Дубцова ответила тем, кто считает её толстой: "Я ношу размер "М"!

Финалистка "Фабрики звезд" Ирина Дубцова объяснила, что она только кажется крупной из-за того, что камеры имеют свойство увеличивать объекты.
Автор и исполнительница хита "Я к нему поднимусь в небо" в интервью Лауре Джугелия отметила, что в жизни выглядит гораздо миниатюрнее, чем на фото и видео.
"Я ношу размер "М"! Даже когда у меня были проблемы со здоровьем, максимум я носила "L", потому что у меня плечи широкие", — рассказала звезда.
Дубцова призналась, что у неё были проблемы со здоровьем. Она страдала нарушениями работы щитовидной железы. Гормональные препараты существенно повлияли на её вес.
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