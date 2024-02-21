Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Связист ВС РФ Назаров под огнём ВСУ установил дополнительные ретрансляторы
На Кубани ищут инвесторов для развития проекта Новая Анапа
Владимир Путин поддержал идею экс-футболиста Аршавина создать российский футбольный симулятор
Шесть проверенных средств для ухода за жирной кожей
Washington Post: солдаты 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования
Как разморозить лобовое стекло авто: три лучших способа
Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров: переживайте этот шок самостоятельной

Анастасия Волочкова ответила хейтерам: не стоит изливать желчь и злобу

0:35
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила хейтерам, почему они должны оставить своё мнение при себе.

Анастасия Волочкова ответила хейтерам: не стоит изливать желчь и злобу
Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина опубликовала фотографию в красивом красном платье и высказалась о нападках со стороны интернет-критиков.

"Дорогие мои, если вам что-то во мне не нравится, не стоит мне об этом сообщать или изливать желчь и злобу. Не тратьте нервы. Переживите этот шок и стресс самостоятельно", — написала звезда балета в своём Telegram-канале.

Ранее солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказала, как вызвал ревность у Анастасии Волочковой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве

Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.

Володин: объявили санкции, а рыбку русскую едят!
SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Эксперт-диетолог назвал самый полезный суп. Он насыщает белком и при этом не ведёт к ожирению
Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова Запад потихоньку сливает Украину, которая начала сыпаться на фронте Дмитрий Плотников
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Максимизируйте эффективность и долговечность: 5 секретов использования автоматической коробки передач
Последние материалы
Евгений Поддубный: Бразильский наемник ВСУ Макс Панаво ликвидирован в зоне СВО
JAS: учёные раскрыли тайны первых мумий в Древнем Египте
Связист ВС РФ Назаров под огнём ВСУ установил дополнительные ретрансляторы
На Кубани ищут инвесторов для развития проекта Новая Анапа
Владимир Путин поддержал идею экс-футболиста Аршавина создать российский футбольный симулятор
Шесть проверенных средств для ухода за жирной кожей
Анастасия Волочкова ответила хейтерам: не стоит изливать желчь и злобу
Washington Post: солдаты 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования
Как разморозить лобовое стекло авто: три лучших способа
Ученый Баньковская назвала ТОП-3 продуктов с витамином А, чтобы не болеть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников