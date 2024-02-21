Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров: переживайте этот шок самостоятельной

Анастасия Волочкова ответила хейтерам: не стоит изливать желчь и злобу

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила хейтерам, почему они должны оставить своё мнение при себе.

Фото: Инстаграм Волочковой

Балерина опубликовала фотографию в красивом красном платье и высказалась о нападках со стороны интернет-критиков.

"Дорогие мои, если вам что-то во мне не нравится, не стоит мне об этом сообщать или изливать желчь и злобу. Не тратьте нервы. Переживите этот шок и стресс самостоятельно", — написала звезда балета в своём Telegram-канале.

Ранее солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказала, как вызвал ревность у Анастасии Волочковой.