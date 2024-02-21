Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров: переживайте этот шок самостоятельной

Анастасия Волочкова объяснила хейтерам, почему они должны оставить своё мнение при себе.
Балерина опубликовала фотографию в красивом красном платье и высказалась о нападках со стороны интернет-критиков.
"Дорогие мои, если вам что-то во мне не нравится, не стоит мне об этом сообщать или изливать желчь и злобу. Не тратьте нервы. Переживите этот шок и стресс самостоятельно", — написала звезда балета в своём Telegram-канале.
Ранее солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказала, как вызвал ревность у Анастасии Волочковой.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.