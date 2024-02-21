Певица Zivert отменила свои концерты из-за проблем со здоровьем: мой организм уже бьёт в колокол

Певица Юлия Зиверт рассказала, что её проблемы со здоровьем перешли в прогрессирующую форму.
Исполнительница записала обращение к публике, в котором рассказала, что её попытки работать в прежнем режиме привели к обострению её недуга.
"Продолжая геройствовать, я всё это время продолжала себя разрушать, закалывалась блокадами, чтобы временно снять боли и отработать какие-то концерты и проекты. Я продолжаю медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моём состоянии", — объяснила звезда.
Она отметила, что дальше так не может продолжаться.
"Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас организм бьёт уже в колокол", — сказала звезда в своём ВК-аккаунте.
Она объяснила, что последней каплей стал её концерт в Калининграде, который она провела под действием обезболивающих уколов. После же этого она поехала в Москву с сильными болями.
Врачи, по словам Zivert, запретили ей сильную физическую нагрузку, поэтому она приняла решение перенести концерты на осень в надежде на то, что её состояние улучшится.
Певица осталась в шоу "Голос", обещая довести своих детей до конца проекта.
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