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Певица Zivert отменила свои концерты из-за проблем со здоровьем: мой организм уже бьёт в колокол

Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем

1:14
Шоу-бизнес

Певица Юлия Зиверт рассказала, что её проблемы со здоровьем перешли в прогрессирующую форму.

Певица Zivert рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Инстаграм Зиверт

Исполнительница записала обращение к публике, в котором рассказала, что её попытки работать в прежнем режиме привели к обострению её недуга.

"Продолжая геройствовать, я всё это время продолжала себя разрушать, закалывалась блокадами, чтобы временно снять боли и отработать какие-то концерты и проекты. Я продолжаю медленно уничтожать себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моём состоянии", — объяснила звезда.

Она отметила, что дальше так не может продолжаться.

"Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас организм бьёт уже в колокол", — сказала звезда в своём ВК-аккаунте.

Она объяснила, что последней каплей стал её концерт в Калининграде, который она провела под действием обезболивающих уколов. После же этого она поехала в Москву с сильными болями.

Врачи, по словам Zivert, запретили ей сильную физическую нагрузку, поэтому она приняла решение перенести концерты на осень в надежде на то, что её состояние улучшится.

Певица осталась в шоу "Голос", обещая довести своих детей до конца проекта.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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