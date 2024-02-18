Юрий Лоза отказался от спора с астрономом о плоской Земле: пойдёт за бесплатным супом

Юрий Лоза отверг приглашение поспорить с учёным по поводу плоской Земли

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза не согласился участвовать в публичным споре с учёным, который опровергает заявление артиста о плоской Земле.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что его пригласили на телепередачу, в которой ему предлагали поспорить с сотрудником астрономического института по поводу теории о плоской Земле.

Лоза уверен, что данный спор будет только потерей времени. Он считает, что аппонент не настроен слышать его доводы.

"Если я вдруг объявлю, что был не прав, концертов не убавится, а если он у себя в конторе ляпнет, что ошибался, то тут же останется без работы и вынужден будет встать в очередь за бесплатным супом", — написал артист в своём ВК-аккаунте.