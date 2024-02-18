Юрий Лоза отказался от спора с астрономом о плоской Земле: пойдёт за бесплатным супом

Певец Юрий Лоза не согласился участвовать в публичным споре с учёным, который опровергает заявление артиста о плоской Земле.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что его пригласили на телепередачу, в которой ему предлагали поспорить с сотрудником астрономического института по поводу теории о плоской Земле.
Лоза уверен, что данный спор будет только потерей времени. Он считает, что аппонент не настроен слышать его доводы.
"Если я вдруг объявлю, что был не прав, концертов не убавится, а если он у себя в конторе ляпнет, что ошибался, то тут же останется без работы и вынужден будет встать в очередь за бесплатным супом", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.