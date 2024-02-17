Кудрявцеву удивило требование МИДа Украины запретить цвет помады "русский красный"

Лера Кудрявцева высказлась о запрете на цвет помады "русский красный"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала требование МИДа Украины к бренду МАС отказаться от названия цвета помады "красный русский".

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

МИД Ураины озаботился искоренением из ассортимента бренда МАС помады "русский красный".

Дипломаты Украины считают, что название "Russian red" — это не про красоту и не про любовь.

Инициатива удивила телеведущую.

"Не думала, что вопрос цвета помады решается на уровне Министерства иностранных дел. Очень важная проблема, требует незамедлительного решения", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Ранее Кудрявцева прокомментировала законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов.