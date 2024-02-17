Кудрявцеву удивило требование МИДа Украины запретить цвет помады "русский красный"

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала требование МИДа Украины к бренду МАС отказаться от названия цвета помады "красный русский".
МИД Ураины озаботился искоренением из ассортимента бренда МАС помады "русский красный".
Дипломаты Украины считают, что название "Russian red" — это не про красоту и не про любовь.
Инициатива удивила телеведущую.
"Не думала, что вопрос цвета помады решается на уровне Министерства иностранных дел. Очень важная проблема, требует незамедлительного решения", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.
Ранее Кудрявцева прокомментировала законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов.
Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.