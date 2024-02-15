Лера Кудрявцева представила, какое будущее ждёт блогеров и иноагентов

Лера Кудрявцева считает, что о блогерах и иноагентах будут ходить легенды через 10 лет

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала законопроект, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой

Кудрявцева в своём Telegram-канале опубликовала новость о том, что в Госдуму внесён законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами.

"Лет через 10 будут ходить легенды о поколении блогеров, инфоцыган, иноагентов, а также переживших пандемию, войну, ретроградный Меркурий. Ну что ж, время всё рассудит", — написала телеведущая.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на то, что сломала ногу. Она восприняла свою травму как наказание свыше и задалась вопросом, чем она прогневала Бога.