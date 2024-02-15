"Я хочу на мир": блогер Даня Милохин объяснил, почему не желает постоянно жить в России

Даня Милохин объяснил нежелание жить в России

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В очередном выпуске шоу "Макарена" на платформе YouTube блогер Даня Милохин объяснил, почему не планирует постоянно жить в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Годом ранее Милохин переехал жить в Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас он признаётся, что соскучился по России, что ему хочется без всяких барьеров приезжать сюда для съёмок и выступлений.

"Очень много новых шоу и артистов. С которыми мне хочется поснимать тиктоки", — сказал блогер.

При этом намерения постоянно проживать на территории РФ у него нет — мешают амбиции.

"Я хочу на мир. Для того, чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. Там, где я нахожусь, там и пригожусь", — выразил мнение Милохин.

Он добавил, что планирует гастролировать по зарубежным странам. Единственное — приглашений пока не было. Но блогер настроен оптимистично и верит, что его ждёт "другой тип популярности".

Напомним, что вскоре после отъезда за границу Милохин начал испытывать финансовые трудности. Чтобы заработать на жизнь в Дубае, ему пришлось несколько раз приезжать с выступлениями в Россию. Это вызвало неоднозначную реакцию и у недоброжелателей, и у поклонников "звезды". После того, как руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны РФ с предложением призвать Милохина на срочную службу в Вооружённые силы, блогер спешно вылетел из РФ, признавшись, что "испугался".