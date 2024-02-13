Яну Поплавскую возмутила поездка Филиппа Киркорова в ДНР: "Стыдно и мерзко"

Актриса Яна Поплавская считает, что Филипп Киркоров отправился выступать в ДНР, чтобы поправить свой пошатнувшийся имидж.
Поплавская Telegram-канале заявила, что Филиппа Киркорова внудили отправиться на Донбасс.
"Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить "голубой бриллиант", -выразила своё мнение звезда фильма "Про Красную Шапочку".
Поплавская подчеркнула, что ДНР — "не прачечная, где отмывают обгаженные штаны".
За Филиппа Киркорова вступилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила дела благотварительности короля российской эстрады и пометила свой пост хештегом "Та дверь".
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