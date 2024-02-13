Яну Поплавскую возмутила поездка Филиппа Киркорова в ДНР: "Стыдно и мерзко"

Яна Поплавская не верит в искренность Киркорова, приехавшего в ДНР

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская считает, что Филипп Киркоров отправился выступать в ДНР, чтобы поправить свой пошатнувшийся имидж.

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова

Поплавская Telegram-канале заявила, что Филиппа Киркорова внудили отправиться на Донбасс.

"Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить "голубой бриллиант", -выразила своё мнение звезда фильма "Про Красную Шапочку".

Поплавская подчеркнула, что ДНР — "не прачечная, где отмывают обгаженные штаны".

За Филиппа Киркорова вступилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила дела благотварительности короля российской эстрады и пометила свой пост хештегом "Та дверь".