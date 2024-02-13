Филипп Киркоров в ДНР: решил искупить свою вину

Певец Филипп Киркоров посетил Донецкую народную республику, вызвав интерес и споры в обществе. По информации телеканала "360", он выразил желание выступить в местных госпиталях и встретиться с участниками Сепаратистских Вооруженных Организаций (СВО), однако пока нет официального подтверждения этих планов.
Ранее он также пожертвовал крупные суммы денег на благотворительность в России, в том числе для детей с расстройствами аутистического спектра.
Этот визит происходит после скандальной новости о том, что его исключили из шоу на Первом канале.
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