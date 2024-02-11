Садальский рассказал историю о Никите Михалкове и медведе

Станислав Садальский поведал, как режиссёру Никите Михалкову удалось побороть лесного медведя.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" написал в своём "Живом журнале" историю о Михалкове и медведе.
"У Никиты Михалкова во время охоты в вологодских лесах спросили:
— Как вам удается сразу выходить на медведя? (убивать его).
— Молиться надо! — ответил православный", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Ранее Никита Михалков выразил сожаление об отъезде из страны Семёна Слепакова*.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.