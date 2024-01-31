Режиссёр Никита Михалков признал, что отъезд из России комика Семёна Слепакова* его огорчает.
Михалков назвал Слепакова* талантливым человеком и современным Гоголем. Особенно нравится режиссёру фильм комика "Домашний арест". Он убеждён, что Семён не сможет реализовать свой талант за рубежом.
Режиссёр отметил, что со Слепаковым бы работал, если бы он вернулся и попросил прощения.
"Возможно, поняв Слепакова*, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет", — цитирует слова Михалкова Роpcake.tv.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.