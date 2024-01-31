Никита Михалков выразил сожелаение об отъезде из РФ Семёна Слепакова*

Михалков назвал Слепакова* современным Гоголем и пожалел об его отъезде из России

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Никита Михалков признал, что отъезд из России комика Семёна Слепакова* его огорчает.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Слепакова

Михалков назвал Слепакова* талантливым человеком и современным Гоголем. Особенно нравится режиссёру фильм комика "Домашний арест". Он убеждён, что Семён не сможет реализовать свой талант за рубежом.

Режиссёр отметил, что со Слепаковым бы работал, если бы он вернулся и попросил прощения.

"Возможно, поняв Слепакова*, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет", — цитирует слова Михалкова Роpcake.tv.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом