Жади из сериала "Клон" поделилась откровенными фотографиями

Актриса Джованна Антонелли, которая известна российскому зрителю по роли Жади в сериале "Клон", опубликовала "жаркие" снимки.
Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли снялась в откровенной фотосессии. Актриса попозировала обнажённой. При этом она выбирала весьма скромные позы, поэтому ничего лишнего не показала.
47-летняя актриса и мать троих детей находится в отличной физической форме. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать стройность фигуры.
Ранее сообщалось, что скончалась актриса из сериала "Клон".
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.