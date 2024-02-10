Жади из сериала "Клон" поделилась откровенными фотографиями

Звезда сериала "Клон" снялась в пикантной фотосессии

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Джованна Антонелли, которая известна российскому зрителю по роли Жади в сериале "Клон", опубликовала "жаркие" снимки.

Фото: Инстаграм Джованны Антонелли

Звезда сериала "Клон" Джованна Антонелли снялась в откровенной фотосессии. Актриса попозировала обнажённой. При этом она выбирала весьма скромные позы, поэтому ничего лишнего не показала.

47-летняя актриса и мать троих детей находится в отличной физической форме. Она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать стройность фигуры.

Ранее сообщалось, что скончалась актриса из сериала "Клон".