Певица Наталья Штурм рассказала, как бегала по этажам и будила соседей в горящем доме.
Певицу Наталью Штурм и других жителей загоревшегося ночью дома на Черняховского аременно разместили в отеле.
Штурм в беседе с Telegram-каналом SHOT рассказала, что ночью смотрела кино, и у неё неожиданно пропал интернет. Из новостей она узнала о пожаре в своём доме и увидела дым, выглянув из окна.
Исполнительница хита "Школьный роман" успела взять документы и кредитки, побежала вниз, стуча во все двери, чтобы предупредить об опасности соседей.
Всего из дома спасли 400 жителей.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в системе "горячего козырька".
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.