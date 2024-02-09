Певица Наталья Штурм рассказала о своём спасении из горящего дома прошлой ночью

Певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома

Певица Наталья Штурм рассказала, как бегала по этажам и будила соседей в горящем доме.

Фото: ВК-аккаунт Штурм

Певицу Наталью Штурм и других жителей загоревшегося ночью дома на Черняховского аременно разместили в отеле.

Штурм в беседе с Telegram-каналом SHOT рассказала, что ночью смотрела кино, и у неё неожиданно пропал интернет. Из новостей она узнала о пожаре в своём доме и увидела дым, выглянув из окна.

Исполнительница хита "Школьный роман" успела взять документы и кредитки, побежала вниз, стуча во все двери, чтобы предупредить об опасности соседей.

Всего из дома спасли 400 жителей.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в системе "горячего козырька".