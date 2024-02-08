Александра Панкратова-Чёрного экстренно доставили в больницу с подозрением на инфаркт.

Александр Панкратов-Чёрный попал в больницу с подозрением на инфаркт

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Александру Панкратову-Чёрному стало плохо в автомобиле. Актёра экстренно госпитализировали в Москве.

Фото: ВК-аккаунт артиста Александра Панкратова-Чёрного

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Панкратова-Чёрного доставили в московскую больницу с подозрением на инфаркт.

74-летний актёр почувстовавал недомогание в машине, когда возвращался домой 5 февраля. Артист жаловался на острую боль в грудной клетке. Добраться до жилья ему помог водитель.

Врачи выявили у звезды фильма "Где находится нофелет?" нарушение сердечного ритма и настояли на госпитализации.