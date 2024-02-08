Александру Панкратову-Чёрному стало плохо в автомобиле. Актёра экстренно госпитализировали в Москве.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, Панкратова-Чёрного доставили в московскую больницу с подозрением на инфаркт.
74-летний актёр почувстовавал недомогание в машине, когда возвращался домой 5 февраля. Артист жаловался на острую боль в грудной клетке. Добраться до жилья ему помог водитель.
Врачи выявили у звезды фильма "Где находится нофелет?" нарушение сердечного ритма и настояли на госпитализации.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.