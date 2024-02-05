Друг шоумена Дмитрия Красилова, который умер в 29-летнем возрасте, продюсер Сергей Дворцов рассказал, что образ жизни шоумена подкосил его слабое здоровье.
Дворцов объянил, что Красилов, известный как Пухляш, страдал сахарным диабетом. Этот диагноз предполагал полное изменение образа жизни.
"Он сидел на инсулине. Ему нельзя было пить алкоголь, курить, и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста это было сделать крайне сложно", — рассказал приятель шоумена.
Продюсер отметил, что танцор был настоящим трудоголиком. Он много работал, несмотря на плохое самочувствие.
1 февраля были озвучены результаты медицинской экспертизы: в крови артиста не было обнаружено запрещённых веществ.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.