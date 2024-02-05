Друг Пухляша высказался о причинах смерти Дмитрия Красилова: он сидел на инсулине

Друг покойного Дмитрия Красилова рассказал о плохом состоянии здоровья танцора

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Друг шоумена Дмитрия Красилова, который умер в 29-летнем возрасте, продюсер Сергей Дворцов рассказал, что образ жизни шоумена подкосил его слабое здоровье.

Фото: Фото: vk.com/krasilov94

Дворцов объянил, что Красилов, известный как Пухляш, страдал сахарным диабетом. Этот диагноз предполагал полное изменение образа жизни.

"Он сидел на инсулине. Ему нельзя было пить алкоголь, курить, и надо было сидеть на правильном питании. С образом жизни артиста это было сделать крайне сложно", — рассказал приятель шоумена.

Продюсер отметил, что танцор был настоящим трудоголиком. Он много работал, несмотря на плохое самочувствие.

1 февраля были озвучены результаты медицинской экспертизы: в крови артиста не было обнаружено запрещённых веществ.