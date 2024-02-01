Озвучена официальная причина смерти "Пухляша" Дмитрия Красилова

Оканчательно подтверждена причина смерти танцора Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш".
Как сообщает Telegram-канал "Блокнто Старс", причиной кончины 27-летнего шоумена стали последствия эндокринопатии, спровоцированной нарушением деятельности эндокринных желёз.
Результаты анализов показали, что в крови Красилова не было найдено запрещённых веществ.
Ранее певица Алёна Кравец заявила, что Дмитрий Красилов умер от стресса, вызванного неудачами.
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