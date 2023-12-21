Алена Кравец назвала стресс из-за неудач реальной причиной смерти Красилова

Артист шоу-бизнеса Дмитрий Красилов ушел из жизни в раннем возрасте, вызвав этим глубокое потрясение в индустрии развлечений. Он никогда не испытывал проблем со здоровьем, ведя активный образ жизни и активно участвуя в светской жизни.

Фото: Фото: vk.com/krasilov94

Подруга Красилова певица Алена Кравец высказала недоумение по поводу странностей, связанных с его уходом. Она подчеркнула, что у него не было серьезных вредных привычек, и отметила нелепость связывания его смерти с лишним весом, поскольку он давно находился примерно в одном весовом диапазоне. Кравец также отметила, что Красилов не был чрезмерным потребителем алкоголя, что делает странными предполагаемые причины его смерти.

"На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному", — приводит слова артистки "Московский Комсомолец".

Певица предположила, что стресс, вызванный неудачами в карьере, мог быть причиной сердечного приступа. Несмотря на популярность с группой Little Big, он сталкивался с трудностями в поддержании высокого уровня популярности.