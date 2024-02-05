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MK: Наташа Королева озвучила причину поездки в США

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Шоу-бизнес

Уезд Наташи Королевой из России стал объектом общественного внимания. Недавно ее заметили в Майами, и не заставили себя ждать заголовки вроде "Королева скрыто покинула родину". Интерес к поездке Королевой в США был значительным, и похоже, что об этом событии писали многие.

MK: Наташа Королева озвучила причину поездки в США
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

"Я отправилась на день рождения к маме", — подтвердила певица в разговоре с mk. ru.

12 февраля Людмиле Порывай исполнится 78 лет. В последние тридцать лет она живет с мужем в Майами, где у них есть собственное жилье. В честь этого события планируется семейный вечер, в котором участвуют не только Наташа, но и ее старшая дочь Людмилы Ивановны Руся, проживающая в США уже много лет. Из-за загруженного гастрольного графика певицы семья собирается вместе крайне редко.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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