Уезд Наташи Королевой из России стал объектом общественного внимания. Недавно ее заметили в Майами, и не заставили себя ждать заголовки вроде "Королева скрыто покинула родину". Интерес к поездке Королевой в США был значительным, и похоже, что об этом событии писали многие.
"Я отправилась на день рождения к маме", — подтвердила певица в разговоре с mk. ru.
12 февраля Людмиле Порывай исполнится 78 лет. В последние тридцать лет она живет с мужем в Майами, где у них есть собственное жилье. В честь этого события планируется семейный вечер, в котором участвуют не только Наташа, но и ее старшая дочь Людмилы Ивановны Руся, проживающая в США уже много лет. Из-за загруженного гастрольного графика певицы семья собирается вместе крайне редко.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.