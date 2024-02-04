Стали известны планы уехавшей в США Наташи Королевой в отношении России

Наташа Королева возвращается в Россию после короткого визита в Майами

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская певица Наташа Королева, которую недавно заметили в Майами, планирует вернуться в Россию вскоре после празднования дня рождения своей матери, Людмилы Порывай.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

Организаторы гастрольных выступлений сообщили, что у Королевой на горизонте большой гастрольный тур, и ее возвращение связано с плотным графиком предстоящих концертов. Певица, известная своими хитами и долгой карьерой, остается одной из самых востребованных артистов в России, и ее концерты продолжают пользоваться популярностью у поклонников уже более 35 лет. Наташа Королева также отмечает, что ее визит в Америку был связан с поздравлением своей матери, которой в этом году исполнилось 78 лет.

Королева возвращается в Россию в середине февраля, где ее ждут запланированные мероприятия и концерты на месяцы вперед.