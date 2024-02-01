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Лёвчик и Вовчик: Винокур обратился к Лещенко в честь дня рождения

Винокур трогательно поздравил Льва Лещенко с днём рождения

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Шоу-бизнес

Владимир Винокур адресовал трогательные слова поздравления с днём рождения своему другу Льву Лещенко.

Винокур трогательно поздравил Льва Лещенко с днём рождения
Фото: ВК-аккаунт Льва Лещенко

Винокур поздравил Льва Лещенко с днём рождения. Народному артисту РСФСР 1 февраля исполняется 82 года.

"Дорогой Лев! Лёвик, с очередным днём рождения тебя! Живи долго! Радуй своих родных и друзей! Легенда — это ты!" — написал юморист в запрещённой социальной сети.

К поздравлениям присоединилась Наташа Королёва.

"Ура! С днём рождения Льва Валерьяновича", — написала певица под постом Винокура.

Ранее Лариса Долина поздравила Дмитрия Маликова с днём рождения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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