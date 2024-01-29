Лариса Долина поздравила Диму Маликова с 54-летием

Лариса Долина поздравила Диму Маликова с днём рождения

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала, что познакомилась с Дмитрием Маликовым, когда ему было 16 лет.

Фото: ВК-аккаунт Маликова

Лариса Долина поздравила Диму Маликова с 54-летием. Она рассказала, что спела одну из первых написанных им песен.

"Как много воды утекло с тех пор и как много Дима успел сделать за эти многие годы… Дима, дорогой, мои поздравления с днём твоего рождения! Будь здоров и счастлив каждую минуту!" — написала народная артистка России в запрещённой социальной сети.

В качестве подарка ученики Долиной исполнили песню Маликова.