Депутат Госдумы уверен, что в России арестуют участников группы "Би-2"

Депутат Госдумы Анрей Луговой уверен, что группу "Би-2" после депортации в Россию ждёт арест.
Представитель Госдумы считает, что музыкантов из группы "Би-2" ждёт печальная участь на родине. Он заявил, что музыканты ведут себя как "подонки" в условиях проведения СВО.
"Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников", — выразил своё мнение Луговой.
Он признался, что с удовольствием посмотрит на это зрелище.
Ранее представители группы "Би-2" написали в социальных сетях, что музыкантов отказались депортировать в Израиль после вмешательства российских дипломатов.
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