Депутат Госдумы уверен, что в России арестуют участников группы "Би-2"

Депутат ГД Луговой заявил, что музыканты группы "Би-2" скоро будут играть на ложках для сокамерников

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Анрей Луговой уверен, что группу "Би-2" после депортации в Россию ждёт арест.

Фото: ВК-аккаунт группы Би-2

Представитель Госдумы считает, что музыкантов из группы "Би-2" ждёт печальная участь на родине. Он заявил, что музыканты ведут себя как "подонки" в условиях проведения СВО.

"Ребята пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников", — выразил своё мнение Луговой.

Он признался, что с удовольствием посмотрит на это зрелище.

Ранее представители группы "Би-2" написали в социальных сетях, что музыкантов отказались депортировать в Израиль после вмешательства российских дипломатов.