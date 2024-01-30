Власти Таиланда передумали отправлять группу "Би-2" в Израиль

Представители группы "Би-2" заявили, что музыкантов не депортируют в Израиль из-за вмешательства "высокопоставленных дипломатов из российского консульства".
Власти Таиланда не будут отправлять группу "Би-2" в Израиль. По словам команды "Би-2", депортация сорвалась, несмотря на приобретённые билеты. Сообщается, что музыкантов держат в миграционном центре в камере на 80 человек.
Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что участников группы "Би-2" ждут в РФ "с распростёртыми объятиями". Он считает, что музыканты отправятся в места лишения свободы, если их привезут в Россию.
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