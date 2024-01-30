Кто из российских модниц ярче всего блистал на неделе высокой моды в Париже

Ксения Собчак провела голосование среди подписчиков с целью определить, кто из российских светских львиц подобрал самый лучший наряд на неделе высокой моды.
Собчак опубликовала снимки российских знаменитостей, которые присутствовали на неделе высокой моды в Париже.
"Смотрим наших девчат на неделе высокой моды в Париже. Чей образ самый-самый?" — поинтересовалась у подписчиков Ксения.
Тройку лидеров возглавили, согласно проведённому опросу, Рената Литвинова, Наталья Водянова и Катя Мухина.
Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.