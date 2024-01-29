"Ни в чем себе не отказывала": Лоза объяснил, почему Пугачева в России больше не нужна как артистка

Лоза: Алла Пугачева в России больше не нужна как артистка

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Даже если Примадонна когда-то и вернется в нашу страну, то на сцену она уже не выйдет, заявил певец Юрий Лоза в интервью для "АиФ".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Он отметил, что Алла Борисовна больше не интересна россиянам, а весь ее репертуар давно разобран другими артистами. Музыкант признал, что Пугачева — большой талант и явно выделялась на общем фоне. Но, по словам композитора, артистку любили не за это, а за всевозможные скандалы.

"За ней тянулась аура, наполненная разными событиями — скандалами, мужьями, разводами", — пояснил певец.

Лоза отметил, что следит за привычками, чтобы исполнять свои композиции в тех же тональностях, что и 30 лет назад, в отличие от Пугачевой, которая "ни в чем себе не отказывала". В заключение он добавил, что отношение к музыке и работе меняется со временем и важно помнить о качестве исполнения.

С началом СВО многие артисты показали, кто они на самом деле. Алла Пугачёва сбежала с семьёй за границу, "бросив" напоследок несколько провокационных фраз. В частности, она обозвала россиян "холопами". Проживая в Израиле, она попыталась отыскать у себя еврейские корни. Но тест ДНК показал, что она наполовину русская, а на половину — полячка. Огорченная Примадонна переехала на Кипр, где сейчас пытается наладить свою жизнь.