Собчак высказалась о помпезном платье из цветов Дженнифер Лопес

Собчак оценила необычное платье Дженнифер Лопес

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес удивила поклонников выходом в свет в платье из цветов.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Актриса и певица латиноамериканского происхождения приняла участие в кутюрном показе Elie Saab.

Звезда появилась на мероприятии в золотисто-салатовом платье, накидка которого была усыпана крупными лиловыми цветами.

Ксения Собчак прокомментировала необычный наряд Лопес.

"Вот всё-таки лучше ей в таких образах, чем сложный фэшн а-ля Schiaparelli" — выразила мнение журналистка в своём Telegram-канале.