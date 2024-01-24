Собчак высказалась о помпезном платье из цветов Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес удивила поклонников выходом в свет в платье из цветов.
Актриса и певица латиноамериканского происхождения приняла участие в кутюрном показе Elie Saab.
Звезда появилась на мероприятии в золотисто-салатовом платье, накидка которого была усыпана крупными лиловыми цветами.
Ксения Собчак прокомментировала необычный наряд Лопес.
"Вот всё-таки лучше ей в таких образах, чем сложный фэшн а-ля Schiaparelli" — выразила мнение журналистка в своём Telegram-канале.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.