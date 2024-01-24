Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова раскрыла подробности приобретения недвижимости

Участница "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала, что приобрела недвижимость

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Ефременкова — участница проекта "Дом-2" в 2023 году она стала владелицей нескольких крупных недвижимостей — двух квартир в Москве и двух в Краснодаре. И удивительно, что Юлия призналась, что приобретение всех этих недвижимостей — результат самостоятельных усилий, без помощи от отца своих детей Мондзеира Свет-Амура.

Фото: Личный аккаунт Юлии Ефременковой в Instagram by Юлия Ефременкова

Недавно Ефременкова также поделилась новостью о своем загадочном возлюбленном, но его лицо поклонникам так и осталось скрытым. Тем не менее, по отзывам в запрещенных социальных сетях, мужчина проявляет щедрость и глубокую заботу как к Юлии, так и к её детям. В связи с этим, у поклонников возник вопрос, связан ли новый партнер Юлии с её финансовыми успехами, включая приобретение недвижимости. Юлия была искренна в ответе: все, что у них с детьми есть, было приобретено и заработано ею лично.

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