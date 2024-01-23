Джигурда объяснил, нужно ли спасать Волочкову от алкоголизма

Джигурда о предполагаемом алкоголизме Волочковой: выпили и не хотят показывать

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Джигурда рассказал, что думает о призывах лечить Анастасию Волочкову от алкоголизма.

Фото: ВК-аккаунт Волочковой

Джигурда встал на защиту Волочковой, отвечая на вопросом о предполагаемом алкоголизме экс-примы Большого театра.

Эпатажный шоумен отметил, что, если бы у Волочковой были проблемы со спиртным, то она бы не тренировалась усердно и не давала бы спектакли.

"Есть актрисы — выпили и не хотят это показывать. А она живая, она не только великая балерина, но и актриса. Настя на виду и не стесняется этого!" — цитирует слова Джигурды Telegram-канал "Блокнот Старс".

Ранее Джигурда рассказал о реакции своих детей на видео с Волочковой.