Джигурда поделился, как его дети восприняли видео с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда сообщил, что его дети не осуждают его из-за утечки видео с балериной Анастасией Волочковой.
По его словам, его наследники, которых он назвал более развитыми, не обращают внимания на события, которые могут интересовать старшее поколение. Джигурда отметил, что его дети проявили безразличие к инциденту, всего лишь высказав отцу, что слышали о нем и находят это прикольным.
Эти утверждения также поддержала супруга Джигурды, Марина Анисина, отметив, что их дети не следят за деятельностью балерины Волочковой.
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