Джигурда поделился, как его дети восприняли видео с Волочковой

Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Никита Джигурда сообщил, что его дети не осуждают его из-за утечки видео с балериной Анастасией Волочковой.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Джигурды

По его словам, его наследники, которых он назвал более развитыми, не обращают внимания на события, которые могут интересовать старшее поколение. Джигурда отметил, что его дети проявили безразличие к инциденту, всего лишь высказав отцу, что слышали о нем и находят это прикольным.

Эти утверждения также поддержала супруга Джигурды, Марина Анисина, отметив, что их дети не следят за деятельностью балерины Волочковой.