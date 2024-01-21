Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кушанашвили высказался о ситуации с вечеринкой Ивлеевой
Обриета подойдёт для создания пышных клумб
Врач Баранова назвала пять опасных сигналов организма, которые многие пропускают
Пригожин заступился за Анну Асти
Глава Херсонской области сообщил о двух сбитых ракетах, которые были нацелены на Крым
Психолог объяснила поведение Волочковой жизненным кризисом
Отпуск Долиной обошелся ей в круглую сумму
В Финляндии состоялась демонстрация с требованием открыть границу с Россией
Не менее одного раза в три дня надо чистить зубы своей собаке, если заботитесь о ее здоровье
Шаляпин о "голой" вечеринке: "Я прям рад, что им дали по шарам"

Прохор Шаляпин впервые высказался о "голой" вечеринке

0:43
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказал свои комментарии относительно двух скандальных ситуаций: утечки домашнего видео с участием Волочковой и Джигурды, а также обсуждаемой "голой" вечеринки Ивлеевой.

Прохор Шаляпин впервые высказался о "голой" вечеринке
Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

В первом случае певец выразил полную поддержку Волочковой, считая, что выставление личных видеозаписей против их воли — это несправедливость.

При этом он отметил, что во второй ситуации, связанной с вечеринкой, он критически отнесся к участникам, осуждая их за провокационное поведение в условиях текущей обстановки в стране. Шаляпин также выразил удовлетворение тем, что "зло сожрало само себя" на данной вечеринке, и выразил радость тому, что "вседозволенность немного прикрутили".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
DailyMail: созданный учеными штамм коронавируса уничтожил всех подопытных мышей
Ученые рассказали о пользе какао для здоровья
Если вдруг не заладились отношения с кошкой, вот советы, которые помогут исправить ситуацию
Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр и россиянки на юниорском AO
Россиянка Андреева уступила победу теннисистке из Чехии Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024
Кинолог Уражевский рассказал, как защитить лапы питомца от реагентов зимой
Куриные голени в чесночно-медовом соусе: сочные и невероятно ароматные
Терапевт Крапивин: цитрусовые, шпинат и овсянка снизят уровень холестерина
Инструкторы по вождению рассказали, в какой обуви не стоит садиться за руль
Пицца из лаваша в духовке на скорую руку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников