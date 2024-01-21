Шаляпин о "голой" вечеринке: "Я прям рад, что им дали по шарам"

Прохор Шаляпин впервые высказался о "голой" вечеринке

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин высказал свои комментарии относительно двух скандальных ситуаций: утечки домашнего видео с участием Волочковой и Джигурды, а также обсуждаемой "голой" вечеринки Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

В первом случае певец выразил полную поддержку Волочковой, считая, что выставление личных видеозаписей против их воли — это несправедливость.

При этом он отметил, что во второй ситуации, связанной с вечеринкой, он критически отнесся к участникам, осуждая их за провокационное поведение в условиях текущей обстановки в стране. Шаляпин также выразил удовлетворение тем, что "зло сожрало само себя" на данной вечеринке, и выразил радость тому, что "вседозволенность немного прикрутили".