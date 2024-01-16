Певец Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что некоторые российские артисты отказываются выступать на концертах, в которых участвует певец Шаман.
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что не замечал, чтобы кто-то из артистов не захотел делить сцену с певцом Ярославом Дроновым (настоящее имя Shaman).
Лоза считает, что артисты не должны отказываться работать с коллегами, даже если их взгляды не совпадают.
"Мне всё равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет", — цитирует слова музыканта "Вечерняя Москва".
Лоза объяснил, что не имеет ничего против Шамана и выступил бы с ним на общей концертной площадке.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.