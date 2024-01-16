Лоза рассказал, что спел бы на одной сцене с певцом Шаманом

Юрий Лоза объяснил, что согласился бы выступить на одной сцене с певцом Шаманом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал сообщение о том, что некоторые российские артисты отказываются выступать на концертах, в которых участвует певец Шаман.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что не замечал, чтобы кто-то из артистов не захотел делить сцену с певцом Ярославом Дроновым (настоящее имя Shaman).

Лоза считает, что артисты не должны отказываться работать с коллегами, даже если их взгляды не совпадают.

"Мне всё равно, с кем работать. Я выступал в разных сборных программах и никогда не задавал вопрос, кто из коллег там будет", — цитирует слова музыканта "Вечерняя Москва".

Лоза объяснил, что не имеет ничего против Шамана и выступил бы с ним на общей концертной площадке.