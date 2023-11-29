Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владелец "Русской медиагруппы", продюсер Владимир Киселёв сообщил, что многие представители шоу-бизнеса отказываются выступать на мероприятиях, в которых принимает участие певец Shaman. Об этом медиа-менеджер рассказал за сценой церемонии премии "Золотой граммофон". Артисты считают, что Ярослав Дронов (псевдоним Shaman) является неискренним человеком на сцене.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлёвский продукт, — заявил Киселёв.

Медиа-менеджер подчеркнул, что нельзя "расчищать поляну для себя в ущерб другим". Киселёв отметил, что певец является "кремлёвским продуктом", при этом никак не помогает армии. Это является необъяснимой ситуацией, считает владелец "Русской медиагруппы".