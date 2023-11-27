SHAMAN раскрыл подробности своих отношений с Екатериной Мизулиной

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN, более известный как Ярослав Дронов, поделился деталями своих отношений с Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что у них отличные взаимоотношения, что подтверждается общими видео-публикациями.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

"Мы прекрасно общаемся", — рассказал Ярослав в интервью News.ru.

Недавно SHAMAN вручил Мизулиной букет цветов, отметив, что это был жест не только к ней. Он решительно не комментировал слухи о возможном романе между ними.

Артист также участвовал в музыкально-патриотическом спектакле "Вера. Надежда. Любовь", посвященном женщинам на службе в СВО — военкорам, врачам и волонтерам. Он выразил надежду на успешное проведение постановки и обещал активное участие в будущих мероприятиях.

SHAMAN подчеркнул, что следует правильному пути, создавая песни, которые находят отклик у широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN признался, что равнодушен к спиртному, а ВЦИОМ назвал артистов, критикующих и поддерживающих певца.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)