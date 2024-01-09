Киркорову предъявлен иск на сумму 2 миллионов рублей со стороны РАО

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Российское авторское общество" (РАО) подало иск против народного артиста России Филиппа Киркорова согласно данным "Электронного правосудия".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

РАО требует от артиста уплаты суммы в размере 2 миллионов рублей. Основания для предъявления иска против Киркорова не были уточнены.

Ранее стало известно, что судебные приставы разыскивают артиста из-за двух неоплаченных задолженностей: 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены на ООО "Филипп Киркоров продакшн".

29 декабря сообщалось, что участникам вечеринки Ивлеевой было предоставлено три дня на решение налоговых вопросов. По данным Telegram-канала Mash, в числе замеченных ФНС оказались Анна Аст, Филипп Киркоров, Джиган с женой Оксаной Самойловой, Лолита, Ксения Собчак и другие известные личности.



