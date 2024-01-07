Некогда популярная певица Алла Пугачёва, убежавшая из страны, продолжавшая долго молчать в соцсетях, решила вернуться к онлайн общению с подписчиками.
Примадонна поздравила семью близкого друга — модельера Валентина Юдашкина, который не так давно скончался. В посте, посвящённом дню рождения Петра Максакова — зятя вдовы Юдашкина — Марины.
"Поздравляем!" — всего одним словом "одарила" Пугачёва именинника.
Многие поклонники жалеют, что причина возвращения певицы в соцсети не имеет ничего общего с её бывшим мужем Филиппом Киркоровым, с которым у Примадонны долгий конфликт.
Хейтеры пишут, что вместо того, чтобы поддержать "опозорившегося Филиппа", Алла нашла повод порадоваться и поздравить "других друзей".
Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.