По заветам остальных отменённых артистов поп-король Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае.
Недавно опозорившийся на "голой вечеринке" Киркоров даёт целых два концерта в честь православного Рождества — 6 и 7 января.
Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".
"Богачи здесь? Узнала для вас стоимость столиков. Для трёх персон — 223 тысячи рублей, для шестерых — под 450 тысяч. Самый скромный билетик на террасу — 25 тысяч. Ну а как вы хотели, убытки надо отбивать", — пишет портал.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вряд ли эмигрирует ли из России.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.