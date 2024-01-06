Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества

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По заветам остальных отменённых артистов поп-король Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Недавно опозорившийся на "голой вечеринке" Киркоров даёт целых два концерта в честь православного Рождества — 6 и 7 января.

Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

"Богачи здесь? Узнала для вас стоимость столиков. Для трёх персон — 223 тысячи рублей, для шестерых — под 450 тысяч. Самый скромный билетик на террасу — 25 тысяч. Ну а как вы хотели, убытки надо отбивать", — пишет портал.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вряд ли эмигрирует ли из России.

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