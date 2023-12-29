Филипп Киркоров может умереть, если у него и в самом деле воспалились импланты в ягодицах, предупредила пластический хирург София Казарян.
Ранее SHOT выложил видео, на котором поп-король медленно бредёт из клиники на Пресне, где делают пластику ягодиц. Ролик сопровождается рассказом бывшей медсестры скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова о загноении звёздного зада с предупреждением, что подлинность этой записи не подтверждена.
Импланты в ягодицах запросто могут воспалиться, если они, к примеру, установлены слишком близко к анусу, — инородное тело же, прокомментировала Казарян интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Если так и случилось, придётся всё разрезать, вынимать, санировать и, только когда позволит состояние пациента, проводить повторную операцию. Иначе последствия могут быть самыми тяжёлыми.
"Самый опасный вариант — сепсис и летальный исход", — предупредила врач.
Сейчас сепсис хуже лечится, потому что у многих микробов сформировалась резистентность к антибиотикам на фоне их бесконтрольного приёма во время пандемии коронавируса, добавила она.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.