Хирург раскрыла страшные последствия загноения ягодиц Киркорова

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Филипп Киркоров может умереть, если у него и в самом деле воспалились импланты в ягодицах, предупредила пластический хирург София Казарян.

Фото: IG Филиппа Киркорова

Ранее SHOT выложил видео, на котором поп-король медленно бредёт из клиники на Пресне, где делают пластику ягодиц. Ролик сопровождается рассказом бывшей медсестры скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова о загноении звёздного зада с предупреждением, что подлинность этой записи не подтверждена.

Импланты в ягодицах запросто могут воспалиться, если они, к примеру, установлены слишком близко к анусу, — инородное тело же, прокомментировала Казарян интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Если так и случилось, придётся всё разрезать, вынимать, санировать и, только когда позволит состояние пациента, проводить повторную операцию. Иначе последствия могут быть самыми тяжёлыми.

"Самый опасный вариант — сепсис и летальный исход", — предупредила врач.

Сейчас сепсис хуже лечится, потому что у многих микробов сформировалась резистентность к антибиотикам на фоне их бесконтрольного приёма во время пандемии коронавируса, добавила она.