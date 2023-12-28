Киркорова заметили выходящим из клиники на фоне слухов о проблемах с его "новыми" ягодицами

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-король Филипп Киркоров был замечен выходящим из медицинской клиники в центре Москвы, вызвав слухи о возможных проблемах с ягодицами после операции у знаменитого хирурга Хайдарова.

Несколько недель назад, перед скандальной вечеринкой Ивлеевой, Киркорова заметили возле клиники на Пресне. Согласно данным ТГ-канала SHOT, в это время проводил приём опытный пластический хирург Рауф Гайнуллин, специализирующийся на интимной пластике и глютеопластике (пластической хирургии ягодиц), с 41-летним стажем. Стоимость приёма и консультации у такого специалиста начинается от 20 000 рублей.

Появились слухи о возможных проблемах с ягодицами у Киркорова после установки имплантатов, вплоть до "загноения" в этом месте, они ссылались на аудиосообщение, предполагаемо от бывшей медсестры клиники Хайдарова. Однако жена Хайдарова опровергла такие слухи, утверждая, что у Киркорова нет проблем с этой частью тела, и подчеркнула, что он продолжает общаться с Хайдаровым.

Директор Киркорова отказалась комментировать его пребывание в другой клинике, хотя предыдущие пластические операции ему проводили у Хайдарова. Впоследствии, после вечеринки Ивлеевой, Киркоров столкнулся с ещё большими проблемами.