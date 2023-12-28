Лера Кудрявцева критикует артистов-иноагентов за радость по поводу скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к артистам и деятелям культуры, признанным иноагентами в России, выражая свое возмущение их радостью по поводу скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Кудрявцева выразила убеждение, что эти артисты осознают, что за пределами России они не нужны.

Она также выразила свою любовь к певице Лолите Милявской, которая также пострадала из-за участия в мероприятии Ивлеевой. Напомним, что после скандальной вечеринки несколько артистов лишились контрактов и новогодних выступлений.