Лера Кудрявцева критикует артистов-иноагентов за радость по поводу скандала с "голой" вечеринкой Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к артистам и деятелям культуры, признанным иноагентами в России, выражая свое возмущение их радостью по поводу скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.
Кудрявцева выразила убеждение, что эти артисты осознают, что за пределами России они не нужны.
Она также выразила свою любовь к певице Лолите Милявской, которая также пострадала из-за участия в мероприятии Ивлеевой. Напомним, что после скандальной вечеринки несколько артистов лишились контрактов и новогодних выступлений.
Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.