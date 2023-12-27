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Слепаков* признался, что носок с "голой вечеринки" Ивлеевой принадлежит ему

2:02
Шоу-бизнес

Семён Слепаков* рассказал, что хоть и не был на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, но его затронули происходящие там события.

Слепаков* признался, что носок с "голой вечеринки" Ивлеевой принадлежит ему
Фото: ВК-аккаунт Семёна Слепакова

Комик поведал историю, достойнцю гоголевского майора Ковалёва, от которого сбежал нос. От Слепакова же сбежал носок.

Юморист напомнил, что осенью 2022-го года он "бросил страну в сложной ситуации и трусливо сбежал в Израиль". Он пожаловался на то, что при переезде лишился некоторых своих личных вещей.

Слепаков* не обнаружил один носок, который, по его словам, остался в России из-за патриотических соображений.

Экс-звезда Comedy Club сначала воспринял это как предательство, однако потом пересмотрел свои взгляды.

"Здесь, вдали от традиционных ценности меня стали мучить сомнения. Я часто вспоминал о носке, который оказался смелее и сознательнее меня и не дрогнул в трудный час". — написал юморист в запрещённой социальной сети.

Ролик с вечеринки Ивлеевой, по словам Слепакова, не вызвал в нём ничего кроме отвращения, несмотря на то, что он год уже живёт в окружении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Я уже собирался выключить этот позор, вдруг мое внимание привлек до боли знакомый предмет, надетый на половой орган некоего рэппера Vacio. Приглядевшись, я узнал мой носок. Не в силах ничего изменить, он послушно двигался в такт музыке, всем своим видом взывая о помощи", — поведал невероятную историю комик.

Не такого будущего он ожидал для своего носка, который вместо того, чтобы ступать по мягким коврам гостиниц, выбрал иной путь и испытал психологическую травму.

"После того как носку будет возвращена честь и гордость, Россия может смело вступать в Новый год, не оставив позади никаких нерешенных проблем", — заявил юморист.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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