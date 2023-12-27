Семён Слепаков* рассказал, что хоть и не был на "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, но его затронули происходящие там события.
Комик поведал историю, достойнцю гоголевского майора Ковалёва, от которого сбежал нос. От Слепакова же сбежал носок.
Юморист напомнил, что осенью 2022-го года он "бросил страну в сложной ситуации и трусливо сбежал в Израиль". Он пожаловался на то, что при переезде лишился некоторых своих личных вещей.
Слепаков* не обнаружил один носок, который, по его словам, остался в России из-за патриотических соображений.
Экс-звезда Comedy Club сначала воспринял это как предательство, однако потом пересмотрел свои взгляды.
"Здесь, вдали от традиционных ценности меня стали мучить сомнения. Я часто вспоминал о носке, который оказался смелее и сознательнее меня и не дрогнул в трудный час". — написал юморист в запрещённой социальной сети.
Ролик с вечеринки Ивлеевой, по словам Слепакова, не вызвал в нём ничего кроме отвращения, несмотря на то, что он год уже живёт в окружении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
"Я уже собирался выключить этот позор, вдруг мое внимание привлек до боли знакомый предмет, надетый на половой орган некоего рэппера Vacio. Приглядевшись, я узнал мой носок. Не в силах ничего изменить, он послушно двигался в такт музыке, всем своим видом взывая о помощи", — поведал невероятную историю комик.
Не такого будущего он ожидал для своего носка, который вместо того, чтобы ступать по мягким коврам гостиниц, выбрал иной путь и испытал психологическую травму.
"После того как носку будет возвращена честь и гордость, Россия может смело вступать в Новый год, не оставив позади никаких нерешенных проблем", — заявил юморист.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.