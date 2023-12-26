Собчак ответила на обвинения Соловьева в работе на украинскую разведку

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на обвинения в адрес своей личности, высказанные Владимиром Соловьевым относительно публикации видеозаписи ночного взрыва в Феодосии.
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она утверждает, что ее новостные платформы стали объектом критики лишь из-за того, что базируются в России, и отмечает, что не было нарушено никаких законов о неразглашении информации.
Собчак указывает, что ролики из Феодосии были опубликованы не только ею, и обращает внимание на оперативность появления кадров в украинских каналах. Она также подчеркивает отсутствие в России закона, запрещающего выкладывать в Сеть последствия прилетов, и защищает свои действия как информирование сограждан.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.