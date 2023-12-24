Галкин* показал романтический вечер с Пугачёвой: 12 лет узаконенного счастья

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Максим Галкин* опубликовал кадры с романтического вечера с Аллой Пугачёвой в честь годовщины свадьбы.

Фото: Инстаграм Галкина

Галкин* разместил в запрещённой социальной сети фотографию, на которой он сидит за столом с Пугачёвой. Снимок с романтического вечера сопровождается пояснением.

"12 лет узаконенного счастья", — написал шоумен под фото.

Свадьба звёзд состоялась 24 декабря 2011 года. Само же знакомство будущих супругов произошло в 2001 году.

Ранее сообщалось, что Пугачёёва и Галкин станцевали на юбилейном концерте Андрея Макаревича**.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом