Максим Галкин* опубликовал кадры с романтического вечера с Аллой Пугачёвой в честь годовщины свадьбы.
Галкин* разместил в запрещённой социальной сети фотографию, на которой он сидит за столом с Пугачёвой. Снимок с романтического вечера сопровождается пояснением.
"12 лет узаконенного счастья", — написал шоумен под фото.
Свадьба звёзд состоялась 24 декабря 2011 года. Само же знакомство будущих супругов произошло в 2001 году.
Ранее сообщалось, что Пугачёёва и Галкин станцевали на юбилейном концерте Андрея Макаревича**.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.