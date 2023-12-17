Пугачёва и Галкин* станцевали на юбилее Макаревича**

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* устроили шоу на юбилейном концерте Андрея Макаревича**.

Фото: социальные сети

В Сети распространились кадры юбилейного выступления лидера группы "Машина времени", которому исполнилось 70 лет. У сцены весело танцевали Алла Пугачёва и Максим Галкин* под песню "Поворот". Артисты весело махали руками публике, пока на сцене играли свой хит музыканты.

Ранее Алла Пугачёва написала в запрещённой сети, что отправляется с мужем на концерт к Макаревичу**, чтобы "гулять".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом