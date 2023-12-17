Алла Пугачёва и Максим Галкин* устроили шоу на юбилейном концерте Андрея Макаревича**.
В Сети распространились кадры юбилейного выступления лидера группы "Машина времени", которому исполнилось 70 лет. У сцены весело танцевали Алла Пугачёва и Максим Галкин* под песню "Поворот". Артисты весело махали руками публике, пока на сцене играли свой хит музыканты.
Ранее Алла Пугачёва написала в запрещённой сети, что отправляется с мужем на концерт к Макаревичу**, чтобы "гулять".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.