Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Фото: личный аккаунт инстаграм*** Аллы Пугачёвой

Примадонна поделилась новостью в социальных сетях, отметив, что готовится отправиться на юбилей замечательного музыканта в компании своего супруга.

"Идем с Максом* на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу** 70 лет. Будем гулять", — пишет Пугачева.

Галкин*, в свою очередь, подтвердил возвращение после успешных гастролей по Европе.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

**признан иностранным агентом

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