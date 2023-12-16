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Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**

0:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Фото: личный аккаунт инстаграм*** Аллы Пугачёвой

Примадонна поделилась новостью в социальных сетях, отметив, что готовится отправиться на юбилей замечательного музыканта в компании своего супруга.

"Идем с Максом* на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу** 70 лет. Будем гулять", — пишет Пугачева.

Галкин*, в свою очередь, подтвердил возвращение после успешных гастролей по Европе.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

**признан иностранным агентом

***Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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