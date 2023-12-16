Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.
Примадонна поделилась новостью в социальных сетях, отметив, что готовится отправиться на юбилей замечательного музыканта в компании своего супруга.
"Идем с Максом* на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу** 70 лет. Будем гулять", — пишет Пугачева.
Галкин*, в свою очередь, подтвердил возвращение после успешных гастролей по Европе.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
**признан иностранным агентом
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