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"Замотался и обленился": Максим Галкин* вернулся в Израиль

Шоу-бизнес

Максим Галкин** радует фанатов своими многочисленными концертами по всей Европе, в том числе в Латвии, а после недавнего выступления вернулся в Израиль.

"Замотался и обленился": Максим Галкин* вернулся в Израиль
Фото: личный аккаунт инстаграм* Максима Галкина

Шоумен поделился впечатлениями от тура, включающего выступления в различных странах, и небольшим отпуском в своем особняке в Герцлии, близ Тель-Авива.

"Цюрих, Женева, Аликанте, Марбелья, Барселона, спасибо большое за горячий прием. Обязательно опубликую видео с этих концертов. Как-то замотался, обленился, честно скажу. Не дошли руки. Вообще не думал, что столько у меня будет концертов", — высказался Галкин.

В это время, Алла Пугачева, супруга Галкина**, возможно, принимает решение о новом месте жительства, рассматривая Лондон в качестве потенциального дома.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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