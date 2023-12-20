Собчак раскритиковала манеру одеваться Тины Канделаки: "Вот это модный лук?"

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Ксения Собчак перечислила ошибки в стиле Тины Канделаки.

Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки

Ксения Собчак раскритиковала стиль Тины Канделаки во время беседы с экспертом моды Кариной Нигай.

Нигай уверена, что Канделаки является одной из самых стильных женщин. Собчак поспорила с этим утверждением.

Она назвала телеведущую "полненькой" и привела в пример несколько образов Канделаки.

"Вот это модный лук? Джинсы ей просто не идут. С такой попой, фигурой и ногами не нужно носить укороченные джинсы-скинни", — выразила своё мнение журналистка.

Ранее сообщалось, что 48-летння Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка.