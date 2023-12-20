Ксения Собчак перечислила ошибки в стиле Тины Канделаки.
Ксения Собчак раскритиковала стиль Тины Канделаки во время беседы с экспертом моды Кариной Нигай.
Нигай уверена, что Канделаки является одной из самых стильных женщин. Собчак поспорила с этим утверждением.
Она назвала телеведущую "полненькой" и привела в пример несколько образов Канделаки.
"Вот это модный лук? Джинсы ей просто не идут. С такой попой, фигурой и ногами не нужно носить укороченные джинсы-скинни", — выразила своё мнение журналистка.
Ранее сообщалось, что 48-летння Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка.
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