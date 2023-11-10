48-летняя Тина Канделаки впервые подтвердила, что у нее родился третий ребенок

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У телеведущей Тины Канделаки уже было двое старших детей от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Мелания Кондрахина и Леонтий Кондрахин. В честь дня рождения Тина решила опубликовать пост, в котором поблагодарила всех друзей, коллег, а также приоткрыла тайны личной жизни. У них с медиа-менеджером Василием Бровко появился общий ребенок.

"С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим все сказано", - говорит Тина.

StarHit пишет, что Мелания занимается музыкой, рисованием и также развивает свои навыки в сфере кинопроизводства. Сын Тины Леонтий решил попробовать себя в кино и успел пройти кастинг на российскую версию сериала "Постучись в мою дверь", где ему была предложена роль друга главного героя.

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